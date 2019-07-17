LG начала продажи своей капсульной пивоварни LG HomeBrew

Презентация домашней пивоварни капсульного типа от LG Electronics состоялась еще на выставке CES 2019.

Устройство получило название LG HomeBrew и как пишут корейские СМИ, она уже доступна в продаже в Южной Корее.

На внутреннем для компании рынке домашнюю пивоварню капсульного типа оценили в 3390 долларов, и в эту стоимости включена расширенная гарантия до 3 лет и 10-летняя гарантия на компрессор.

LG HomeBrew позволяет варить пять сортов пива. Все они разработаны британской компанией Muntons, причем процесс приготовления пива полностью автоматизированный.

Пользователю достаточно поместить в пивоварню капсулу и выбрать режим. Дальнейшее участие пользователя не требуется.

За процессом можно следить через специальное приложение для смартфона. В зависимости от сорта пива для приготовления пяти литров напитка нужно от девяти дней до трех недель.