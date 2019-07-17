LG начала продажи своей капсульной пивоварни LG HomeBrew

LG начала продажи своей капсульной пивоварни LG HomeBrew17.07.2019 21:58
Презентация домашней пивоварни капсульного типа от LG Electronics состоялась еще на выставке CES 2019.
Устройство получило название LG HomeBrew и как пишут корейские СМИ, она уже доступна в продаже в Южной Корее.
На внутреннем для компании рынке домашнюю пивоварню капсульного типа оценили в 3390 долларов, и в эту стоимости включена расширенная гарантия до 3 лет и 10-летняя гарантия на компрессор.
LG HomeBrew позволяет варить пять сортов пива. Все они разработаны британской компанией Muntons, причем процесс приготовления пива полностью автоматизированный.
Пользователю достаточно поместить в пивоварню капсулу и выбрать режим. Дальнейшее участие пользователя не требуется.
За процессом можно следить через специальное приложение для смартфона. В зависимости от сорта пива для приготовления пяти литров напитка нужно от девяти дней до трех недель.
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