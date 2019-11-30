LG начала обновлять смартфон LG G8 ThinQ до Android 10

LG уже давно не входит даже в пятерку лидеров по продаже смартфонов, и мобильное подразделение корейской компании уже давно не показывает прибыль.

К тому же разработчики не особо спешат для смартфонов LG запускать обновление операционной системы.

При этом владельцы LG G8 ThinQ в Южной Корее сообщают, что на их смартфоны поступило обновление до Android 10.

Когда его начнут распространять в других странах не известно, но обычно если нет багов, то ПО в течение месяца выходит за пределы одной страны.