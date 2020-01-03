LG на CES покажет телевизор с гибким экраном, который опускается с потолка

LG Display продолжит свою традицию по показу в начале года концептуальных телевизоров с гибким экраном.

В этот раз на ежегодной выставке электроники CES будет представлен телевизор, который опускается с потолка как жалюзи.

Ровно год назад был показан подобный телевизор, но он выезжал из тумбы, расположенной на полу, а теперь корейский производитель подготовил панель с гибким экраном, которая крепится к потолку или в верхней части стены.

Концептуальная модель будет с экраном 65-дюймов и разрешением 4K Ultra HD. После открытия выставки CES 2020 новый концепт будет показан публично.