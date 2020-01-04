LG на CES 2020 покажет новые премиальные 8K-телевизоры

LG Electronics на выставке электроники CES 2020 создаст большой стенд, посвященный телевизорам.

Для показа готовят не только концептуальные модели, среди которых телевизор со складывающимся гибким экраном, но также новые серийные 8К телевизоры.

В компании уже заявили, что будут продемонстрированы премиальные серии с панелями диагонали 77 и 65 дюймов и разрешением 8K UHD.

Они на рынке дополнят уже существующие версии телевизоров с экранами на 88 и 75-дюймов.

Также корейская компания готовит телевизор со складывающимся экраном. Подобная модель уже была показана в прошлом году, но тогда дисплей убирался в напольную тумбу, а теперь готовится версия с фиксацией ее к потолку.