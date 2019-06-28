LG и Nokia использовали одно и то же фото для рекламы камер своих смартфонов

Производители смартфонов уже не раз попадались на том, что во время рекламы возможностей камеры устройства, использовали профессиональные фотографии, сделанные совсем не смартфонами.

В этот раз на обмане попались сразу LG и Nokia. Первая в Индии запустила рекламную кампанию линейки LG W и в ней используются фото, которые ранее использовала HMD Global для показа возможностей камеры смартфона Nokia 8.1.



Зарубежные журналисты попросили Nokia и LG прокомментировать ситуацию с фотографиями, но представители компаний пока ничего не ответили.