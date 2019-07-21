LG готовит к выпуску новое семейство бюджетных смартфонов

LG регистрирует название новых смартфонов, среди которых были запатентованы торговые марки G10, G20, G30 и G40. Сейчас в Сети опубликовали регистрационные знаки на LG M10, V60 и V70.

Первый смартфон станет первой моделью бюджетной линейки. О ней пока ничего не известно, но предположительно она займет место ниже серии LG W.

Что касается V60 и V70, то они указывают, что флагманская линейка устройств просуществует как минимум до 2020 года.

Сейчас флагманским смартфонов корейской компании считается V50 ThinQ 5G, который был представлен в 2019 году и ее жизненный цикл завершится только в 2020 году.