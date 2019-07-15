LG готовит четыре новых смартфона и ряд аксессуаров

LG готовит четыре новых смартфона и ряд аксессуаров15.07.2019 13:10
LG готовит несколько новых смартфонов, названия которых уже зарегистрировали в KIPRIS (Корейский центр информационного обслуживания промышленной собственности), но когда они появятся в продаже точно неизвестно. Аппараты будут носить название G10, G20, G30 и G40, и как сообщает ресурс Letsgodigital, все эти аппараты могут появиться только в первом квартале 2020 года.
В заявке в KIPRIS компания LG указала не только четыре смартфона, но также «умные» часы, планшетный ПК, чехлы для смартфонов и Bluetooth-гарнитуру.
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