LG готовит четыре новых смартфона и ряд аксессуаров

LG готовит несколько новых смартфонов, названия которых уже зарегистрировали в KIPRIS (Корейский центр информационного обслуживания промышленной собственности), но когда они появятся в продаже точно неизвестно. Аппараты будут носить название G10, G20, G30 и G40, и как сообщает ресурс Letsgodigital, все эти аппараты могут появиться только в первом квартале 2020 года.

В заявке в KIPRIS компания LG указала не только четыре смартфона, но также «умные» часы, планшетный ПК, чехлы для смартфонов и Bluetooth-гарнитуру.