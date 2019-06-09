На мировом рынке со стилусом представлено немного смартфонов и многие компании не стремятся создавать новые модели.

На рынке из наиболее востребованных остается Samsung Galaxy Note, но у этой модели есть более доступный конкурент в лице устройств Stylo.

Компания LG готовит бюджетную альтернативу Galaxy Note со стилусом. Речь идет о модели Stylo 5, которую сегодня показали на первых изображениях.

Эта линейка выпускается около двух лет и особой популярностью не пользуется. Характеристики Stylo 5 пока не раскрыли, но известно, что в смартфоне будет обычный дизайн без каких-либо вырезов и отверстий.

К тому же в модели будут достаточно толстые рамки. При этом в смартфоне предложат одинарную камеру, обычный разъём для наушников, а также порт USB-C.