LG готовит бюджетную альтернативу Galaxy Note со стилусом09.06.2019 19:57
На мировом рынке со стилусом представлено немного смартфонов и многие компании не стремятся создавать новые модели.
На рынке из наиболее востребованных остается Samsung Galaxy Note, но у этой модели есть более доступный конкурент в лице устройств Stylo.
Компания LG готовит бюджетную альтернативу Galaxy Note со стилусом. Речь идет о модели Stylo 5, которую сегодня показали на первых изображениях.
Эта линейка выпускается около двух лет и особой популярностью не пользуется. Характеристики Stylo 5 пока не раскрыли, но известно, что в смартфоне будет обычный дизайн без каких-либо вырезов и отверстий.
К тому же в модели будут достаточно толстые рамки. При этом в смартфоне предложат одинарную камеру, обычный разъём для наушников, а также порт USB-C.
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