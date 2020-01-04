Об этом стало известно благодаря запатентованным изображениям, на основании которых были созданы качественные рендеры.

Компания LG ведет разработку нового смартфона, премьера которого должна состояться в конце февраля.

Как оказалось, производитель выпустит модель LG G9, что автоматически опровергает данные о прекращении выпуска линейке G, которые ранее приводили инсайдеры.

Судя по рендерам LG G9 получит дизайн в стиле флагмана Samsung Galaxy S10 Plus. Сканер отпечатков пальцев в аппарате будет встроен в экран, а на задней панели камера расположится горизонтально.

Диагональ экрана будет 6,7-6,9 дюйма, а вверху экрана предложат каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Помимо этого, в LG G9 сохранят обычный разъем для наушников.