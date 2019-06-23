Компания LG получила патент на смартфон с камерой в дисплее

В распоряжении зарубежных источников оказались патентные изображения, в которых представлен смартфон LG Electronics с новым дизайном.



В частности, LG Electronics запатентовала смартфон с камерой в дисплее, которая расположится в левом верхнем углу лицевой панели.

На задней панели такого смартфона расположена основная камера с тремя модулями, расположенными по горизонтали.

Также на тыльной части расположен и сканер отпечатков пальцев. Физических кнопок в таком аппарате не видно, но вот обычный разъем для наушников все же присутствует.