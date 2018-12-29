LG Electronics разработала смартфон-рулон

То, что запатентовала компания LG Electronics уже можно было встретить в фантастических фильмах, но возможно через пару лет это уже будет не фантастика.

В Сети были опубликованы патентные изображения смартфона, который способен сворачиваться в трубочку.

Подобное решение LG уже использовала в своем прототипе телевизора, а в 2019 году он уже появится в продаже.

Сейчас компания патентует смартфон, в котором экран разворачивается вбок. В целом аппаратом можно пользоваться, как в сложенном состоянии, так и развернутом.

Для этого у него на одной из панелей расположен небольшой экран. В целом, чтобы развернуть экран нужно потянуть вбок одну из частей аппарата.

Сам экран в смартфоне очень большой, но разворачивать его можно не полностью, а настолько, насколько это будет удобно пользователю.

Также в патенте указано, что в одной из частей смартфона спрятан стилус, а на другой несущей панели расположена камера с возможностью создания трехмерные фотографии.