LG Electronics разработала смартфон-рулон

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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LG Electronics разработала смартфон-рулон

29.12.2018 12:10

То, что запатентовала компания LG Electronics уже можно было встретить в фантастических фильмах, но возможно через пару лет это уже будет не фантастика.

В Сети были опубликованы патентные изображения смартфона, который способен сворачиваться в трубочку.

Подобное решение LG уже использовала в своем прототипе телевизора, а в 2019 году он уже появится в продаже.

Сейчас компания патентует смартфон, в котором экран разворачивается вбок. В целом аппаратом можно пользоваться, как в сложенном состоянии, так и развернутом.

Для этого у него на одной из панелей расположен небольшой экран. В целом, чтобы развернуть экран нужно потянуть вбок одну из частей аппарата.

Сам экран в смартфоне очень большой, но разворачивать его можно не полностью, а настолько, насколько это будет удобно пользователю.

Также в патенте указано, что в одной из частей смартфона спрятан стилус, а на другой несущей панели расположена камера с возможностью создания трехмерные фотографии.

Сворачивающийся в трубочку телевизор от LG появится в 2019 году

Samsung готовит к выходу гибкий телевизор-гармошку

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