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8 февраля : вторник

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LG Display на CES 2019 показала OLED 8K дисплей с Crystal Sound

07.01.2019 22:15

LG на CES 2019 привезла новые дисплеи и среди них есть OLED панель с разрешением 8К, в которой еще есть система Crystal Sound. Как раз последняя технология и является самой перспективной и скоро ее можно будет встретить в новых телевизорах.

Технология Crystal Sound позволяет использовать панель как динамик, причем это никак не вредит самой матрице, а звук получается более «живой» в сравнении с традиционными динамиками.

Представленная подразделением LG Display 88-дюймовая OLED панель с разрешением 8К получила возможность излучать многоканальный звук — Dolby Atmos.

Также был представлен экран с диагональю 65-дюймов и 4К разрешением, а в этом дисплее время отклика 3,5 мс. Экраны с таким откликом позволят в полной мере насладится просмотром динамичных сцен.

Еще LG Display на выставке показала концептуальный прозрачный OLED экран с диагональю 12,3 дюйма, а вот такой экран разрабатывали для автомобилей.

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