LetsGoDigital распространил рендеры консоли Sony PlayStation 5

Информации о дизайне Sony PlayStation 5 пока нет, а недавно только стали известны некоторые технические характеристики консоли, а также, то что ее не начнут продавать в 2019 году.

После ряда слухов независимые дизайнеры решили сами создать рендеры PS5. Их опубликовали на портале LetsGoDigital.

На изображениях сложно понять толщину и размеры консоли, да и дизайнеры просто показали, как может выглядеть новое поколение игровой приставки.

Напомним, в основе приставки будет лежать AMD Ryzen на архитектуре Zen 2. Этот чип создан по 7-нанометровому техпроцессу.

За графику в приставке будет отвечать видеокарта Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей.

Было отмечено, что новая консоль будет поддерживать экраны с разрешением 8К и у нее еще будет отдельный аудиочип для создания объёмного звучания.

Вместо привычного HDD в аппарате установят очень быстрый SSD. Еще новая консоль получит совмещение с текущим поколением, также она будет работать со шлемом виртуальной реальности PS VR.