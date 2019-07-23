LetsGoDigital показал рендеры часов Oppo со складным дисплеем

OPPO во Всемирной организацией интеллектуальной собственности оформила патент на «умные» часы с гибким дисплеем. На запатентованный аппарат ресурс LetsGoDigital уже создал рендеры, которые демонстрируют, что именно разрабатывает китайская компания.



В сложенном состоянии устройство напоминает часы, при этом у них втрое сложен экран. В разложенном стоянии пользователю открывается дисплей большого размера.

О габаритах устройства и размерах гибкого экрана в патенте ничего не указано.

В заявке еще был указан аналогичный по конструкции гаджет, однако в нем экран скручивается внутри корпуса, причем в этом варианте можно выдвинуть гибкий дисплей на нужную длину.