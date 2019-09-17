Lenovo запатентовала гибкий смартфон с двойным сочленением

Насколько смартфоны с гибкими экранами будут популярными в ближайшие пару лет пока неизвестно. Но производители уверены, что в будущем они вытеснят привычные смартфоны.

Сейчас многие производители занимаются разработкой складных смартфонов с гибкими дисплеями, а среди разработчиков есть и компания Lenovo.

Недавно она запатентовала устройство с гибким дисплеем. На основе этих патентов дизайнеры LetsGoDigital создали реалистичные рендеры аппарата.



На изображениях продемонстрирован смартфон с вытянутым экраном и двумя гибкими вставками, которые позволяют в сложенном состоянии пользователю видеть определенную часть экрана.

Стоит отметить, что гибкий смартфон от Lenovo пока существует только на бумаге, и говорить о его серийном выпуске пока рано.

