Lenovo Z6 Pro получил Snapdragon 855 и одинарную основную камеру

Об этом стало известно из тизера, распространенного компанией накануне дебюта нового смартфона.

Ранее производитель обещал показать смартфон в конце марта, но этого не произошло. Новые сроки презентации не озвучивают, но ожидается, что анонс новинки состоится уже в апреле.

Новый постер указывает на то, что новый Lenovo Z6 Pro получил чип Snapdragon 855 и одинарную камеру.

Таким образом, модель окажется первой в линейке смартфонов, оснащенной топовым процессором, а вот камера, по словам представителей компании несмотря на то, что будет одинарной создаст качественные фото.

К тому же смартфону обещают поддержку работы в сетях пятого поколения и возможность записи видео с функцией Hyper Video.