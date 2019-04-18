Менее недели осталось до официальной презентации смартфона Lenovo Z6 Pro, как уже сегодня в сети появились официальные изображения с новинкой, где раскрывают ключевые особенности аппарата.

Самой главной новостью становится тот факт, что Lenovo Z6 Pro получил четверную основную камеру, тогда как ранее упоминалось только об одном модуле.

Впрочем, наличие четырех модулей в камер объясняет заявленное разрешение в 100 Мп. То есть, ранее в компании говорили о разрешении основной камеры, суммируя разрешение всех датчиков.

Еще из официальных данных становится известно о процессоре Snapdragon 855, аккумуляторе на 4 000 мАч, а также о сканере отпечатков пальцев, который будет встроен в экран.

К тому же в смартфоне будет эффективное охлаждение. Премьерный показ новинки состоится 23 апреля.