Lenovo выпустит собственный игровой смартфон серии Legion

Lenovo решила расширить линейку игровых решений серии Legion первым игровым смартфоном.

Как пишет зарубежное издание Gizchina, компания для своего игрового смартфона Legion Gaming Phone создала страничку в интернете.

В серии устройств Legion уже есть ноутбуки, настольные ПК и игровые мониторы. Ранее Asus перед тем как выпустить игровой смартфон развивала линейку игровых решений – ROG, а теперь компания успешно продает ROG Phone.

Про будущий игровой смартфон от Lenovo информации пока нет, но источники пишут, что аппарат получит самое мощное «железо», чтобы конкурировать с Black Shark, Razer Phone, Nubia Red Magic и ROG Phone.