Lenovo выпустила новые беспроводные наушники за 43 доллара

Lenovo выпустила новые беспроводные наушники за 43 доллара24.12.2018 20:45
Lenovo представила свои новые беспроводные наушники Thinkplus Pods One, которые поддерживают Bluetooth 5.0 и обладают защитой от влаги.
В компании для наушников решили создать отдельный бренд Thinkplus и как можно заметить он указывает на премиальную серию ноутбуков ThinkPad.
В целом беспроводные наушники у компании получились удачные, к тому же заявлено, что без подзарядки они проработают 10 часов.
Излучатели в них применили динамические, один из которых 6 мм, второй — 13 мм. Thinkplus Pods One будут предлагаться в двух цветах — красном и черном по цене 43 доллара.
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