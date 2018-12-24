Lenovo выпустила новые беспроводные наушники за 43 доллара

Lenovo представила свои новые беспроводные наушники Thinkplus Pods One, которые поддерживают Bluetooth 5.0 и обладают защитой от влаги.

В компании для наушников решили создать отдельный бренд Thinkplus и как можно заметить он указывает на премиальную серию ноутбуков ThinkPad.

В целом беспроводные наушники у компании получились удачные, к тому же заявлено, что без подзарядки они проработают 10 часов.

Излучатели в них применили динамические, один из которых 6 мм, второй — 13 мм. Thinkplus Pods One будут предлагаться в двух цветах — красном и черном по цене 43 доллара.