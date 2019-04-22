Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

На российском рынке представлен очень легкий ультрабук Lenovo Yoga S940, который получил толщину корпуса 12,2 мм и вес 1,2 кг.

Несмотря на свои размеры модель оснащена «мощным» железом. В ноутбуке устанавливают процессоры Core i5-8265u или Intel Core i7-8565u.

Оперативной памяти доступно 8 или 16 ГБ, а минимальный объём SSD накопителя составляет 256 ГБ, но будут еще версии с 512 ГБ и 1 ТБ.

В Lenovo Yoga S940 установлен 14-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 или 3840х2400 пикселей.

Яркость первого 400 нит, а у второго 500 нит. Экран защищает стекло с закругленными краями.

Заявлено, что версия с Full HD экраном на одном заряде проработает до 15 часов. Модификация с экраном с 3840х2400 пикселей без розетки проработает 7,5 часа.

В модели пользователю доступны два порта Thunderbolt, один USB Type-С, и 3,5 мм разъем для наушников. В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.

