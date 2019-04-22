Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

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22 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

22.04.2019 17:43

На российском рынке представлен очень легкий ультрабук Lenovo Yoga S940, который получил толщину корпуса 12,2 мм и вес 1,2 кг.
Несмотря на свои размеры модель оснащена «мощным» железом. В ноутбуке устанавливают процессоры Core i5-8265u или Intel Core i7-8565u.

Оперативной памяти доступно 8 или 16 ГБ, а минимальный объём SSD накопителя составляет 256 ГБ, но будут еще версии с 512 ГБ и 1 ТБ.

 

В Lenovo Yoga S940 установлен 14-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 или 3840х2400 пикселей.

Яркость первого 400 нит, а у второго 500 нит. Экран защищает стекло с закругленными краями.

Заявлено, что версия с Full HD экраном на одном заряде проработает до 15 часов. Модификация с экраном с 3840х2400 пикселей без розетки проработает 7,5 часа.

В модели пользователю доступны два порта Thunderbolt, один USB Type-С, и 3,5 мм разъем для наушников. В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.

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