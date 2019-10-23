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23 ноября : среда

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Обзоры рынков

Lenovo в России представила моноблок IdeaCentre A540

24.10.2019 01:30

Lenovo на российском рынке представила новый моноблок с узкими рамками и экраном диагональю 24 и 27 дюймов.
Lenovo IdeaCentre A540 впервые был представлен в сентябре на выставке электроники в Берлине.

На российском рынке модель будет предлагаться в различных конфигурациях с процессорами Intel и AMD.

Моноблок можно будет купить с процессорами Core i3-9100T, Core i5-9400T и Core i7-9700T, а для 24-дюймовой версии еще предложат чипы AMD Ryzen 5 3400GE и Ryzen 3 3200GE.

Оперативной памяти в компьютере может быть до 16 ГБ, SSD накопитель до 1 ТБ, а HDD до 2 ТБ.


У 24-дюймовым версии разрешение матрицы 1920х1080 пикселей, а моноблок с 27-дюймовым экраном получил разрешение 2560х1440 пикселей.

В моноблоке установили динамики JBL мощностью 3 Вт и сабвуфер на 5 Вт. Графика в моделях будет устанавливаться Radeon 540X или AMD Radeon 560X.

В продаже Lenovo IdeaCentre A540 появится в середине следующего месяца по цене от 45 000 рублей за версию с 24-дюймовым дисплеем и от 65 000 рублей за 27-дюймовую модель.

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