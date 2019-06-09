Lenovo в России начинает продажи игрового ноутбука Legion Y540

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.04 EUR/RUB: 73.26 BTC/USD: 7951.72

9 июля : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Lenovo в России начинает продажи игрового ноутбука Legion Y540

09.06.2019 21:46

В России в июне стартуют продажи игрового ноутбука Lenovo Legion Y540, который был представлен на CES 2019.
На российском рынке Legion Y540 будет предлагаться с 15 и 17-дюймовым экраном. Их разрешение составляет 1920×1080 пикселей. Базовая конфигурация игрового ноутбука оценивается в 50 тысяч рублей.

Внешность Legion Y540 больше похожа на классическую модель, а не на игровую — черный матовый пластик, белая подсветка клавиатуры, и такого же цвета подсветка логотипа.

Legion Y540 прекрасно подойдет для тех, кому нужен рабочий строгий ноутбук с игровыми возможностями.


«Сердцем» Legion Y540 стал процессор Intel Core i5-9300H, также будет предложена версия с Intel Core i7-9750H. Оперативной памяти в ноутбуке может быть установлено от 8 до 32 ГБ — используется DDR4 с частотой 2666 Мгц.

Накопитель в зависимости от модификации ноутбука используется SSD или HDD, максимальный объем твердотельного накопителя до 1 ТБ, объём HDD может быть до 2 ТБ.

Lenovo Legion Y540 в России доступен с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660Ti или GeForce GTX 1650.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги