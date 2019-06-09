Lenovo в России начинает продажи игрового ноутбука Legion Y540

В России в июне стартуют продажи игрового ноутбука Lenovo Legion Y540, который был представлен на CES 2019.

На российском рынке Legion Y540 будет предлагаться с 15 и 17-дюймовым экраном. Их разрешение составляет 1920×1080 пикселей. Базовая конфигурация игрового ноутбука оценивается в 50 тысяч рублей.

Внешность Legion Y540 больше похожа на классическую модель, а не на игровую — черный матовый пластик, белая подсветка клавиатуры, и такого же цвета подсветка логотипа.

Legion Y540 прекрасно подойдет для тех, кому нужен рабочий строгий ноутбук с игровыми возможностями.



«Сердцем» Legion Y540 стал процессор Intel Core i5-9300H, также будет предложена версия с Intel Core i7-9750H. Оперативной памяти в ноутбуке может быть установлено от 8 до 32 ГБ — используется DDR4 с частотой 2666 Мгц.

Накопитель в зависимости от модификации ноутбука используется SSD или HDD, максимальный объем твердотельного накопителя до 1 ТБ, объём HDD может быть до 2 ТБ.

Lenovo Legion Y540 в России доступен с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660Ti или GeForce GTX 1650.