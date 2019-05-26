Lenovo работает над ноутбуком с гибким экраном с 2015 года

В середине мая стало известно, что компания Lenovo ведет разработку нового ноутбука, который имеет гибкий экран.

Прототип этой новинки даже показали в рекламном ролике, а недавно представители компании сообщили новые подробности.

Как выяснилось, производитель работает над таким устройством уже четыре года. Гибкий экран будет способен выдержать 200 тысяч циклов складывания и раскладывания.

На разработку ноутбука уже потрачено несколько десятков миллионов долларов.

В компании говорят, что очень много времени при разработке продукта с гибким экраном тратится на его тестирование.

По предварительным подсчетам, Lenovo запустит в продажу новинку уже в следующем году.