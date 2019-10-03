Lenovo привезла в Россию мощный компьютер размером со смартфон

Lenovo в России показала свой маленький компьютер, который по размерам можно сравнить со школьным пеналом.

Новая модель под названием ThinkCentre M90n-1 Nano получила размеры 179х88х22 мм. Вес устройства 505 граммов.

Несмотря на свои размеры ThinkCentre M90n-1 Nano является очень мощным компьютером, в котором может быть установлен процессор Intel Whiskey Lake-U vPro до i7 включительно.

К тому же новинка получила возможность подключения к монитору через USB Type-C, и в этом случае для компьютера не нужен отдельный шнур питания, так как его он получает от монитора.

Lenovo ThinkCentre Nano M90n-1 уже можно заказать в России. Новинку предлагают по цене от 40 тыс. рублей.