Lenovo привезла в России три новых недорогих смартфона

Lenovo для российского рынка представила три новых недорогих смартфона — Lenovo A6 Note, Lenovo K10 Plus и Lenovo K10 Note.

Самый доступный из них Lenovo A6 Note, который оценили в 9 990 рублей. В основе этого аппарата лежит недорогая восьмиядерная платформа MediaTek Helio P22.

Модель будет предлагаться в одной конфигурации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Под «капотом» смартфона расположена батарея на 4000 мАч, а ее должно хватать на два дня при средней эксплуатации устройства.

На тыльной стороне в A6 Note установили 13 и 2 Мп модули камеры. С фронтальной стороны в каплевидном вырезе размещена 5Мп камера. Экран в российской новинке диагональю 6-дюймов с разрешением HD.

Lenovo K10 Plus предлагается уже за 13 990 рублей и этот смартфон оснащен более производительным процессором — Snapdragon 632, который дополняет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

В аппарате также будет больше экран – 6,2-дюйма, но разрешение в нем, как и в Lenovo A6 Note.

Смартфон получил батарею на 4050 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C. На задней панели установлена тройная камера – 13, 8 и 5 Мп, фронтальный датчик на 16 Мп.

Самым дорогим из представленной «тройки» оказался Lenovo K10 Note. Его в магазинах будут предлагать за 17 990 рублей.

В этом аппарате установлен Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти, тогда как постоянной будет 128 ГБ.

Также в смартфоне лучше дисплей. Его разрешение составляет Full HD, при диагонали 6,3-дюйма. Батарея в смартфоне, как и в K10 Note, то есть на 4050 мАч.

Камеры в K10 Note, как и в K10 Plus, за исключением основного датчика тройной камеры, где установлен 16 Мп модуль вместо 13 Мп. В продаже смартфоны появятся через несколько дней.