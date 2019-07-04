Lenovo представила смартфон Lenovo Z6 с Snapdragon 730

На территории Китая Lenovo провела презентацию нового смартфона, который получил адекватную стоимость при неплохих характеристиках.



Lenovo представила новый смартфон Lenovo Z6 с процессором Snapdragon 730 и дизайном в стиле моделей Lenovo Z6 Pro и Lenovo Z6 Youth Edition.

Новинка получила 6,39-дюймовый экран OLED, стеклянный корпус, а также сканер отпечатков пальцев, выстроенный в экран.

Оперативной памяти для смартфона заявлено 6 или 8 ГБ, а постоянной будет 64 или 128 ГБ. За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Что касается камер, то для селфи предложат модуль на 16 Мп, а вот на задней панели располагается тройная камера с модулями на 24, 8 и 5 Мп.

Работает Lenovo Z6 под управлением ОС Android 9 Pie с ZUI 11. В продажу модель поступит 9 июля по цене от 276 долларов за версию 6/64 ГБ. Средняя конфигурация 6/128 Гб обойдется в 305 долларов, а модель 8/128 ГБ получила ценник 363 доллара.