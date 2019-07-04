Lenovo представила смартфон Lenovo Z6 с Snapdragon 730

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4 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Lenovo представила смартфон Lenovo Z6 с Snapdragon 730

04.07.2019 13:29

На территории Китая Lenovo провела презентацию нового смартфона, который получил адекватную стоимость при неплохих характеристиках.


Lenovo представила новый смартфон Lenovo Z6 с процессором Snapdragon 730 и дизайном в стиле моделей Lenovo Z6 Pro и Lenovo Z6 Youth Edition.

Новинка получила 6,39-дюймовый экран OLED, стеклянный корпус, а также сканер отпечатков пальцев, выстроенный в экран.

Оперативной памяти для смартфона заявлено 6 или 8 ГБ, а постоянной будет 64 или 128 ГБ. За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Что касается камер, то для селфи предложат модуль на 16 Мп, а вот на задней панели располагается тройная камера с модулями на 24, 8 и 5 Мп.

Работает Lenovo Z6 под управлением ОС Android 9 Pie с ZUI 11. В продажу модель поступит 9 июля по цене от 276 долларов за версию 6/64 ГБ. Средняя конфигурация 6/128 Гб обойдется в 305 долларов, а модель 8/128 ГБ получила ценник 363 доллара.

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