Lenovo представила смартфон K6 Enjoy на MediaTek Helio P22 за 210 долларов

Модельная линейка смартфонов Lenovo пополнилась новым смартфоном, получившим название K6 Enjoy и ценник в 210 долларов.

Новинка имеет 6,2-дюймовый экран HD+, а работает она на процессоре MediaTek Helio P22.

Это как минимум странно, ведь такой процессор обычно можно встретить в смартфонах стоимостью менее 100 долларов, а тут аппарат с ценником в два раза больше.

С другой стороны в K6 Enjoy предлагают 4 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенной.

К тому же на задней панели предлагается тройная камера с датчиками на 12,5 и 8 Мп, а также селфи-камера с модулем на 8 Мп. За автономность отвечает батарея на 3 300 мАч.