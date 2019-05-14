В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном

В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном14.05.2019 11:49
Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.
Тут стоит отметить, что разработать такую технику даже легче, чем создать смартфон.
Модель под названием Lenovo ThinkPad X1 пока является прототипом, но некоторым журналистам уже удалось его изучить и по их словам, ноутбук больше похож на складной планшет, чем на ноутбук.
В устройстве установили 13,3-дюймовый экран производства LG. В «ноутбучном» состоянии пользователю становится доступен 9,6-дюймовый экран, так как нижняя часть экрана выполняет роль клавиатуры.
Тут стоит вспомнить, что сенсорные клавиатуры должным образом так и не восприняли, так как в них нет тактильной отдачи.
Lenovo ThinkPad X1 должен появится в продаже в 2020 году. Технические характеристики устройства пока не называют.
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