В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном

Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.

Тут стоит отметить, что разработать такую технику даже легче, чем создать смартфон.

Модель под названием Lenovo ThinkPad X1 пока является прототипом, но некоторым журналистам уже удалось его изучить и по их словам, ноутбук больше похож на складной планшет, чем на ноутбук.

В устройстве установили 13,3-дюймовый экран производства LG. В «ноутбучном» состоянии пользователю становится доступен 9,6-дюймовый экран, так как нижняя часть экрана выполняет роль клавиатуры.

Тут стоит вспомнить, что сенсорные клавиатуры должным образом так и не восприняли, так как в них нет тактильной отдачи.

Lenovo ThinkPad X1 должен появится в продаже в 2020 году. Технические характеристики устройства пока не называют.

