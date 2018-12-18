Lenovo представила два новых ноутбука ThinkPad L390 и ThinkPad L390 Yoga

Lenovo представила две свои новые модели, рассчитанные на бизнес. Они получили название ThinkPad L390 и L390 Yoga, а также обе комплектуются новым поколением процессоров Intel Core.

В большей степени ThinkPad L390 и L390 Yoga между собой очень похожи, а предлагаться они будут с процессорами Core i3, Core i5 и Core i7 семейства Whiskey Lake. У них одинаковый 13,3-дюймовый экран с максимальным разрешением Full HD и до 32 ГБ ОЗУ.

SSD накопитель в ноутбуках на 512 ГБ. Также в моделях установлен сканер отпечатка пальца, mini-RJ45, два USB-C и два USB 3.1.

Среди отличий между моделями можно выделить наличие стилуса в L390 Yoga и разную толщину корпуса.

Стоимость ThinkPad L390 составляет $660, а вот ThinkPad L390 Yoga обойдется уже в $890.