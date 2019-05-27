Lenovo показала свой первый ноутбук с 5G модемом и SoC Snapdragon 8cx

Lenovo вчера показала тизер ноутбука с 5G модемом, а сегодня эта модель была представлена, но пока компания показала только внешность модели, а его полноценная презентация продет только в следующем году.

Создана новинка на базе нового процессора Snapdragon 8cx, который как оказалось, не уступает по производительности Core i5-8250U.

Lenovo свой ноутбук с Snapdragon 8cx пока называет Project Limitless, но это некоммерческое название.

Предположительно модель получит 13-дюймовый экран, 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель минимум на 256 ГБ.

О стоимости и точной дате выхода ноутбука Lenovo с 5G пока не сообщают.