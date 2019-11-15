Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X1

Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X116.11.2019 01:06
Lenovo в Китае на конференции журналистам снова показала ноутбук с гибким экраном. Устройство относится к семейству ThinkPad X1.
Данный аппарат уже демонстрировали в мае текущего года. Пока ThinkPad X1 с гибким экраном существует в виде прототипа. ThinkPad X1 с гибким экраном оснастили 13,3-дюймовой матрицей с разрешением 2К.
При установке ноутбука в рабочее положение часть экрана работает как клавиатура, а в раскрытом положении устройство больше напоминает большой планшет.
Работает представленный ноутбук под управлением Windows 10. К устройству можно подключать мышь и клавиатуру, а также другие периферийные устройства.
Серийная версия ThinkPad X1 появится во второй половине 2020 года, а о характеристиках прототипа пока ничего не известно.
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