Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X1

Lenovo в Китае на конференции журналистам снова показала ноутбук с гибким экраном. Устройство относится к семейству ThinkPad X1.

Данный аппарат уже демонстрировали в мае текущего года. Пока ThinkPad X1 с гибким экраном существует в виде прототипа. ThinkPad X1 с гибким экраном оснастили 13,3-дюймовой матрицей с разрешением 2К.

При установке ноутбука в рабочее положение часть экрана работает как клавиатура, а в раскрытом положении устройство больше напоминает большой планшет.

Работает представленный ноутбук под управлением Windows 10. К устройству можно подключать мышь и клавиатуру, а также другие периферийные устройства.

Серийная версия ThinkPad X1 появится во второй половине 2020 года, а о характеристиках прототипа пока ничего не известно.