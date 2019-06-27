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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Lenovo показала новый смартфон Lenovo Z6 Pro 5G Edition

27.06.2019 15:34

На рынке 5G смартфонов пока очень мало, и цена их очень высокая, так как процессоров, которые поддерживают связь пятого поколения всего несколько моделей и все они флагманские.
Через год ситуация должна изменится и появятся 5G-смартфоны среднего уровня, но пока этого не случилось производители разрабатывают только флагманские аппараты.

Среди таких оказался и Lenovo Z6 Pro 5G Edition, а это тот же Z6 Pro, но уже с установленным модемом Snapdragon X50. Именно он и обеспечивает доступ к высокоскоростному беспроводному интернету.

О цене и дате выхода серийной версии Lenovo Z6 Pro 5G Edition пока ничего не сообщается.

Если отталкиваться от того, что Lenovo Z6 Pro в максимальной конфигурации стоит 745 долларов, то его 5G версия будет оцениваться приблизительно в 1000 долларов.

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