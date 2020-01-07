Lenovo показала большую фоторамку Smart Frame

Lenovo показала большую фоторамку Smart Frame07.01.2020 13:21
Lenovo на выставку CES 2020 привезла большое количество новинок, среди которых и большая фоторамка Smart Frame.
Ее оснастили 21,5-дюймовым экраном с широкими рамками, и возможностью управления жестами.
Lenovo Smart Frame позиционируется как интерьерное решение, которое может украсить любую стену.
На экране с разрешением 1920х1080 пикселей можно отображать как одно изображение, так и запустить слайд-шоу.
Сам экран фоторамки закрыли антибликовым покрытием, к тому же в устройстве есть датчики освещённости и корректировки насыщенности цветов.
Слайд-шоу в Lenovo Smart Frame можно управлять жестами. Например, взмахом руки происходит перелистывания изображения вперед или назад, а также жестами слайд-шоу можно поставить на паузу.
Помимо жестов есть поддержка управления со смартфона, а для этого нужно устанавливать отдельное приложение.
Фоторамка от Lenovo еще оснащена стереодинамиками и микрофоном.
Lenovo Smart Frame можно будет купить в августе по цене $400.
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