Lenovo показала большую фоторамку Smart Frame

Lenovo на выставку CES 2020 привезла большое количество новинок, среди которых и большая фоторамка Smart Frame.

Ее оснастили 21,5-дюймовым экраном с широкими рамками, и возможностью управления жестами.

Lenovo Smart Frame позиционируется как интерьерное решение, которое может украсить любую стену.

На экране с разрешением 1920х1080 пикселей можно отображать как одно изображение, так и запустить слайд-шоу.

Сам экран фоторамки закрыли антибликовым покрытием, к тому же в устройстве есть датчики освещённости и корректировки насыщенности цветов.

Слайд-шоу в Lenovo Smart Frame можно управлять жестами. Например, взмахом руки происходит перелистывания изображения вперед или назад, а также жестами слайд-шоу можно поставить на паузу.

Помимо жестов есть поддержка управления со смартфона, а для этого нужно устанавливать отдельное приложение.

Фоторамка от Lenovo еще оснащена стереодинамиками и микрофоном.

Lenovo Smart Frame можно будет купить в августе по цене $400.