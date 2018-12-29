Lenovo подтвердила выход мобильных видеокарт GTX 11xx

Lenovo в описании к ноутбукам Legion Y530 и Legion Y7000P указала, что эти модели будет оснащаться видеокартами GTX 1160 с 3 и 6 ГБ.

Ранее стало известно, что компания NVIDIA разрабатывает серию GeForce GTX 11xx, но эта информация в свое время была не подтверждена.

Благодаря Lenovo информация про новую серию подтверждается, но подробностей про мобильную GTX 1160 все равно пока нет.

Предположительно в GeForce GTX 11-й серии будут модели, основанные на новых чипах Turing без поддержки трассировки лучей в реальном времени.

Презентация видеокарт должна состоятся в начале 2019 года, и предположительно они будут доступны только для OEM-производителей.