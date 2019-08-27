Lenovo обновила ноутбуки серии ThinkPad

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Lenovo обновила ноутбуки серии ThinkPad

27.08.2019 23:20

Lenovo обновила серию ноутбуков ThinkPad X и ThinkPad L,  которые теперь оснащаются процессорами Intel Core10-го поколения.
Новые чипы Core i5 и i7 получили модели ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также ThinkPadX390 и T490. В модели X1 Carbon помимо нового процессора увеличили батарею. Заявлено, что ноутбук на одном заряде способен проработать до 18 часов.

Новая версия X1 Yoga теперь выполнена в новом дизайне с корпусом из карбона и магния, а это позволило сделать модель еще легче и тоньше. Теперь толщина X1 Yoga составляет всего 15,5 мм.

Для ThinkPad L 13 и L13 Yoga стали доступны не только Core i5 и i7 10-го поколения, но также и более доступные платформы из серии Intel Celeron.

ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga начнут предлагать для покупки в следующем месяце по цене от $1479 за обычную версию и $1609 за ноутбук-трансформер.

В октябре начнут продажи более доступной серии — ThinkPad L 13. Стоимость этой модели будет начинаться от $749, а версия L13 Yoga обойдется от $919.

Ноутбуки ThinkPadX390 и T490 появятся в октябре по цене от $1129 и $1109 соответственно.

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