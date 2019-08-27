Lenovo обновила ноутбуки серии ThinkPad

Lenovo обновила серию ноутбуков ThinkPad X и ThinkPad L, которые теперь оснащаются процессорами Intel Core10-го поколения.

Новые чипы Core i5 и i7 получили модели ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также ThinkPadX390 и T490. В модели X1 Carbon помимо нового процессора увеличили батарею. Заявлено, что ноутбук на одном заряде способен проработать до 18 часов.

Новая версия X1 Yoga теперь выполнена в новом дизайне с корпусом из карбона и магния, а это позволило сделать модель еще легче и тоньше. Теперь толщина X1 Yoga составляет всего 15,5 мм.

Для ThinkPad L 13 и L13 Yoga стали доступны не только Core i5 и i7 10-го поколения, но также и более доступные платформы из серии Intel Celeron.

ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga начнут предлагать для покупки в следующем месяце по цене от $1479 за обычную версию и $1609 за ноутбук-трансформер.

В октябре начнут продажи более доступной серии — ThinkPad L 13. Стоимость этой модели будет начинаться от $749, а версия L13 Yoga обойдется от $919.

Ноутбуки ThinkPadX390 и T490 появятся в октябре по цене от $1129 и $1109 соответственно.