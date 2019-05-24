Lenovo не планирует разрабатывать собственную операционную систему и процессоры

США уже показала, что способна серьезно навредить любой азиатской компании. Так, в прошлом году она ввела санкции против ZTE, а сейчас она демонстрирует свою силу против Huawei.

На самом деле под такой удар может попасть любая компания, и не исключено, что следующей будет BBK, которая владеет несколькими брендами, в том числе и OnePlus, Vivo и Oppo.

Есть также Lenovo, которая занимается не только выпуском ноутбуков и компьютеров, но также мониторов и смартфонов, а это крупнейший производитель портативной техники в мире.

Но по словам представителей компании они не собираются заниматься разработкой собственной операционной системы и процессорами.

В компании Lenovo уверены, что глобализация рынка неизбежна, и им нет необходимости специализироваться во всех направлениях, в которых она работает.

Тут стоит отметить, что Lenovo не занимается глобально телекоммуникационным оборудованием, а именно из-за него и были проблемы у ZTE, и существуют у Huawei.