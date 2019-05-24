Lenovo не планирует разрабатывать собственную операционную систему и процессоры

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Lenovo не планирует разрабатывать собственную операционную систему и процессоры

24.05.2019 23:06

США уже показала, что способна серьезно навредить любой азиатской компании. Так, в прошлом году она ввела санкции против ZTE, а сейчас она демонстрирует свою силу против Huawei.
На самом деле под такой удар может попасть любая компания, и не исключено, что следующей будет BBK, которая владеет несколькими брендами, в том числе и OnePlus, Vivo и Oppo.

Есть также Lenovo, которая занимается не только выпуском ноутбуков и компьютеров, но также мониторов и смартфонов, а это крупнейший производитель портативной техники в мире.

Но по словам представителей компании они не собираются заниматься разработкой собственной операционной системы и процессорами.

В компании Lenovo уверены, что глобализация рынка неизбежна, и им нет необходимости специализироваться во всех направлениях, в которых она работает.

Тут стоит отметить, что Lenovo не занимается глобально телекоммуникационным оборудованием, а именно из-за него и были проблемы у ZTE, и существуют у Huawei.

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