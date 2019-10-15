Lenovo начинает продажи ноутбуков Yoga C940 на российском рынке. Цена

Представленные в сентябре на выставке IFA 2019 в Берлине мощные ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga С940 добрались до российского рынка.

Обновленная модель Lenovo Yoga С940 в РФ будет предлагаться в двух версиях — с 14 и 15,5-дюймовыми дисплеями.

Меньшая модель получила экран с разрешением 3840х2160 пикселей и технологиями DisplayHDR 400.

Процессор в 14-дюймовой версии будет устанавливаться Intel Core i7 10-го поколения. Отдельной графической системы в этой модели нет.



В 15,6-дюймовой версии уже установлен Intel Core i7 9-го поколения, дисплей с разрешением 3840х2160 и 1920х1080 пикселей, а также графикой NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q.

Оперативной памяти в максимальной конфигурации ноутбуков до 16 ГБ, SSD накопитель до 1 ТБ. Корпус в ноутбуках выполнен из алюминия.

Lenovo Yoga С940 с 14-дюймовым экраном будет предлагаться от 130 тыс. рублей, а 15,6-дюймовый вариант будет стоить от 180 тыс. рублей.