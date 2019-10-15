Lenovo начинает продажи ноутбуков Yoga C940 на российском рынке. Цена

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15 ноября : вторник

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Lenovo начинает продажи ноутбуков Yoga C940 на российском рынке. Цена

15.10.2019 22:40

Представленные в сентябре на выставке IFA 2019 в Берлине мощные ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga С940 добрались до российского рынка.
Обновленная модель Lenovo Yoga С940 в РФ будет предлагаться в двух версиях — с 14 и 15,5-дюймовыми дисплеями.

Меньшая модель получила экран с разрешением 3840х2160 пикселей и технологиями DisplayHDR 400.

Процессор в 14-дюймовой версии будет устанавливаться Intel Core i7 10-го поколения. Отдельной графической системы в этой модели нет.


В 15,6-дюймовой версии уже установлен Intel Core i7 9-го поколения, дисплей с разрешением 3840х2160 и 1920х1080 пикселей, а также графикой NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q.

Оперативной памяти в максимальной конфигурации ноутбуков до 16 ГБ, SSD накопитель до 1 ТБ. Корпус в ноутбуках выполнен из алюминия.

Lenovo Yoga С940 с 14-дюймовым экраном будет предлагаться от 130 тыс. рублей, а 15,6-дюймовый вариант будет стоить от 180 тыс. рублей.

Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цена

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