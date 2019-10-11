Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цена

Lenovo Yoga S740 был представлен на выставке в Берлине в прошлом месяце, а теперь эта модель в России.

Компания в РФ привезла две версии — с 14 и 15,6-дюймовым дисплеем. В ноутбуке с 14-дюймовой матрицей в максимальной конфигурации установили процессор Intel Core i7 10-го поколения.

Версия с 15,6-дюймовым экраном оснащена Intel Core i7 9-го поколения. Lenovo Yoga S740 получил быструю зарядку Rapid Charge и новейший стандарт связи Wi-Fi 6.

Компактная модель в максимальной конфигурации оснащена 4К-дисплеем, а версия с 15,6-дюймовым экраном оснащена матрицей с разрешением FullHD.

Модели также отличаются видеокартами. Так, в 14-дюймовой версии установили GeForce MX250 с 2 ГБ памяти, а вот во второй версии ноутбука уже установлена NVIDIA GeForce GTX 1650.

В РФ Lenovo Yoga S740 14 стоит от 75 тыс. рублей, а старшая версия оценивается от 110 тыс. рублей.