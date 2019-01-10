Lenovo на CES 2019 показала игровой монитор Legion Y27gq

Lenovo на выставку потребительской электроники CES 2019 привезла 27-дюймовый игровой монитор Legion Y27gq.

Эта модель получила разрешение 2560х1440 пикселей, поддержку NVIDIA G-Sync и частоту обновления матрицы до 240 Гц. При этом в режиме OD время отклика пикселя составляет всего 0,5 мс.

Legion Y27gq способен удовлетворить потребности самого требовательного геймера, при этом монитор получил узкие рамки, держатель для гарнитуры и съёмный динамик Harman Kardon.

Подключить к игровой системе монитор можно через HDMI 2.0 или DisplayPort 1.4, также на задней панели есть три разъёма USB 3.0.

Монитор на подставке можно регулировать по углу наклона и высоте, при этом его можно поворачивать в портретный режим.