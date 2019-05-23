LEGO из своего конструктора построили гигантскую ветряную турбину

Конструктор LEGO является уникальным, ведь из кубиков компания уже создавала автомобили в натуральную величину, а теперь очередь дошла и до ветряной электростанции.

На создание «ветряка» потребовалось 146 тысяч деталей, а станция уже занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой ветряной генератор, собранный из конструктора.

Мощность генератора от LEGO 258 мегаватт. Ветряную станцию расположили в Ирландском море. LEGO также принадлежит 31% ветряной станции Borkum Riggrund 1, которая расположена в Германии.

Также у компании доля электростанции Burbo Bank в Ливерпульской бухте. LEGO после ввода в эксплуатацию своей ветряной станции полностью перешла на возобновляемую энергию, причем компания это сделала на три года раньше чем планировалось.