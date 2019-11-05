Лазеры помогают взламывать умные устройства

К такому выводу пришли исследователи из Канады, которые уже предложили производителям внедрять в свои продукты дополнительные средства защиты.

Оказалось, что умные устройства можно легко взломать с помощью лазера. В частности, под угрозой взлома оказались умные колонки.

Ранее уже было известно, что производители «подслушивают» пользователей, однако теперь оказалось, что их можно взломать не проронив ни слова.

Исследование показало, что направленные с определенной частотой лазерные лучи, способны действовать на колонку также, как и голос пользователя.

Тесты на взлом проводили на Google Home, Amazon Alexa и Facebook Portal Mini, а также участниками исследования стали и устройства на iOS и Android.

Действие лазера на смартфоны оказалось сложным. Например, лазер на iPhone XR смог повлиять только с расстояния не более 10,5 метров, а на Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 всего с пяти метров.

При этом практически все умные колонки подчинялись лазеру с расстояния до 50 метров.

В свою очередь производители умных устройств уже знакомятся с результатами исследования, после чего при необходимости начнут предпринимать меры по защите продуктов от взлома.