«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-шифровальщике

Специалисты обнаружили вирус, который блокирует компьютеры под управлением Windows и требует у пользователя биткоины на сумму 2,5 тыс. долларов.

Новый вирус-вымогатель был обнаружен «Лабораторией Касперского». Шифровальщик носит название Sodin, и он как и другие подобные, использует уязвимость «нулевого дня» операционной системы.

Ожидается, что Sodin в дальнейшем будет очень активным, так как на его создание, работу и методы распространения было вложено большое количество сил и средств.

Поэтому злоумышленники захотят окупить затраченные средства и усилия.

Защита от «Лаборатории Касперского» распознает вирус как Trojan-Ransom.Win32.Sodin и блокирует его, но для этого у пользователя должны быть установлены актуальные базы защиты.