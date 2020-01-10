«Лаборатория Касперского» нашла троян Shopper, пишущий отзывы о приложениях

«Лаборатории Касперского», обнаружила новый троян, который атаковал смартфоны пользователей, причем самое большое количество заражённых новым вирусом устройств именно в России.

Новый троян назвали Shopper, и он активно распространяется в РФ, Индии и Бразилии.

Предположительно, вирус попадает на смартфоны через рекламные банеры или приложения, которые устанавливаются из непроверенных источников.

Shopper обладает широкими возможностями — он рассылает объявления, скачивает на смартфон другие приложения и оставляет фейковые отзывы в интернете от имени владельца смартфона.

Действует вирус через сервис Google Accessibility Service. Через установленную на любом смартфоне службу он способен перехватывать записи и совершать различные действия на смартфоне.

Специалисты определили, что вирус на устройстве определяется как доверенная программа, и в службах он обозначается как ConfigAPKs.

Специалисты «Лаборатории Касперского» посоветовали пользователям устанавливать приложения из проверенных источников, которыми являются официальные магазины приложений и игр.