Крупный поставщик Xiaomi скоро откроет большой завод в Индии

Важный и крупный поставщик комплектующих для китайской компании, завершает строительство нового завода на территории Индии.

Речь идет о компании Holitech Technology, которая стрит завод на площади 25 000 квадратных метров.

На такой территории расположится четыре производства, а проектная мощность предприятия составит 300 млн комплектующих в год, среди которых модели камер, сенсорные экраны, печатные платы, модули отпечатков пальцев и др.

Завод планируют открыть в третьем квартале текущего года. На предприятии будет трудиться порядка 6000 сотрудников.

Более того, Holitech Technology заявляет, что экономику Индии она инвестирует около 200 млн долларов.