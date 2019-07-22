Корпус Zalman X3 для игрового ПК будет предложен в белом и чёрном цвете

На сайте компании Zalman опубликовали информацию про корпуса Zalman X3. Их разрабатывали для игровых систем, а в дальнейшем их можно будет заказать в черном или белом варианте.

Размеры корпуса 430х210х459 мм, вес 9,1 кг. В корпус можно установить материнскую плату типоразмера до ATX. Также размер позволяет разместить семь карт расширения и четыре накопителя.

Максимальный размер карт расширения 350 мм, а система охлаждения процессора может быть не выше 175 мм.

С лицевой стороны предусмотрено крепление для трех 120-милиметровых вентиляторов. Один такой вентилятор можно разместить на задней панели и два на верхней части корпуса.

Также корпус позволяет использовать систему жидкостного охлаждения, а в этом случае на лицевой стороне корпуса можно разместить радиатор длиной до 360 мм.

На корпусе еще нашлось место для разъёмов USB 3.0 и USB 2.0, кнопки управления подсветкой вентиляторов, а также 3,5 мм разъёмов для наушников и микрофона. Цены на корпус Zalman X3 пока не озвучены.