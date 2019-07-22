Корпус Zalman X3 для игрового ПК будет предложен в белом и чёрном цвете

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22 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Корпус Zalman X3 для игрового ПК будет предложен в белом и чёрном цвете

22.07.2019 22:43

На сайте компании Zalman опубликовали информацию про корпуса Zalman X3. Их разрабатывали для игровых систем, а в дальнейшем их можно будет заказать в черном или белом варианте.
Размеры корпуса 430х210х459 мм, вес 9,1 кг. В корпус можно установить материнскую плату типоразмера до ATX. Также размер позволяет разместить семь карт расширения и четыре накопителя.

Максимальный размер карт расширения 350 мм, а система охлаждения процессора может быть не выше 175 мм.

С лицевой стороны предусмотрено крепление для трех 120-милиметровых вентиляторов. Один такой вентилятор можно разместить на задней панели и два на верхней части корпуса.

Также корпус позволяет использовать систему жидкостного охлаждения, а в этом случае на лицевой стороне корпуса можно разместить радиатор длиной до 360 мм.

На корпусе еще нашлось место для разъёмов USB 3.0 и USB 2.0, кнопки управления подсветкой вентиляторов, а также 3,5 мм разъёмов для наушников и микрофона. Цены на корпус Zalman X3 пока не озвучены.

 

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