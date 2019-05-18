«Копию» OnePlus 7 компания Oppo оценила в 290 долларов

«Копию» OnePlus 7 компания Oppo оценила в 290 долларов18.05.2019 21:05
Oppo представила свой недорогой смартфон Oppo A9x, который внешне очень похож на OnePlus 6T или OnePlus 7.
Смартфон A9x работает на бюджетном процессоре MediaTek Helio P70. Этот чип хоть и показывает неплохую производительность, но он не может сравнится с производительным Snapdragon 845.
Модель Oppo A9x оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ дисплея 6,53-дюйма, а его разрешение составляет Full HD+.
В верхней части дисплея Oppo A9x сделан каплевидный вырез под фронтальную 16 Мп камеру.
На тыльной стороне аппарата расположена двойная камера с 48 Мп основным датчиком, а ниже фотомодуля установлен классический сканер отпечатка пальца.
Батарея в новике на 4020 мАч, с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. На китайском рынке Oppo A9x будет стоить 290 долларов.
Просмотры:Метки: Oppo A9x