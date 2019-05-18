«Копию» OnePlus 7 компания Oppo оценила в 290 долларов

Oppo представила свой недорогой смартфон Oppo A9x, который внешне очень похож на OnePlus 6T или OnePlus 7.

Смартфон A9x работает на бюджетном процессоре MediaTek Helio P70. Этот чип хоть и показывает неплохую производительность, но он не может сравнится с производительным Snapdragon 845.

Модель Oppo A9x оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ дисплея 6,53-дюйма, а его разрешение составляет Full HD+.

В верхней части дисплея Oppo A9x сделан каплевидный вырез под фронтальную 16 Мп камеру.

На тыльной стороне аппарата расположена двойная камера с 48 Мп основным датчиком, а ниже фотомодуля установлен классический сканер отпечатка пальца.

Батарея в новике на 4020 мАч, с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. На китайском рынке Oppo A9x будет стоить 290 долларов.