Концепт iPhone X 2020 показали на первых фото и видео в Сети

В то время как 11-й айфон будет представлен только в сентябре этого года и ничего нового в дизайне модели не ожидают, дизайнеры решили представить свое видение 12-го поколения смартфона.



Дизайнер показал концепцию смартфона iPhone X 2020, который также он называет и как iPhone 12.

Свободный художник Милош Томана решил показать смартфоны с новым дизайном и можно сказать, что получилось все очень даже неплохо и интересно, хотя и проглядываются некоторые решения от текущих моделей.

В своей концепции дизайнер показал устройства без моноброви, а Face ID в них находится под экраном, где также установлен и сканер отпечатков пальцев.