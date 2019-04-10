Концепт гибкого смартфона Motorola RAZR показали на видео

О том, что компания Motorola разрабатывает гибкий аппарат стало известно еще месяца два назад, когда она запатентовала такой аппарат.

Также выяснилось, что для гибкого смартфона будет использовано возрожденное название RAZR, под которым ранее предлагали телефон в форм-факторе раскладушка.

Подобным окажется и смартфон, только у него будет гибкий экран и цена около 1,5 тыс. долларов, а работать он будет под управлением Android.

Сегодня концепт гибкого смартфона Motorola RAZR показали на новом видео, где аппарат имеет диагональ экрана 6,2 дюйма и разрешение 876 x 2142 в раскрытом состоянии, а также с соотношением сторон 22: 9.

Внешний экран аппарата будет иметь формат 3:4 и разрешение 600 x 800. К тому же новые данные указывают на то, что в Motorola RAZR будет процессор Snapdragon 710, а не топовый 855.