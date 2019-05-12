Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в ноябре 2020 года по цене $500

Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в ноябре 2020 года по цене $50012.05.2019 13:52
Ранее сообщалось, что новое поколение игровой консоли от Sony появится в продаже в 2020 году. Эту информацию подтвердил инсайдер из компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда. По его данным PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре следующего года. Цена за консоль составит около 500 долларов.
По слухам анонс PlayStation 5 состоится летом 2019 года, а полноценная презентация консоли и игр к ней будет организована только в декабре 2019 года.
По мнению инсайдера, Sony к 31 марта 2022 года реализует порядка 21 млн консолей PS5.
Sony рассказала о технических характеристиках PlayStation 5.
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