Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в ноябре 2020 года по цене $500

Ранее сообщалось, что новое поколение игровой консоли от Sony появится в продаже в 2020 году. Эту информацию подтвердил инсайдер из компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда. По его данным PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре следующего года. Цена за консоль составит около 500 долларов.

По слухам анонс PlayStation 5 состоится летом 2019 года, а полноценная презентация консоли и игр к ней будет организована только в декабре 2019 года.

По мнению инсайдера, Sony к 31 марта 2022 года реализует порядка 21 млн консолей PS5.

Sony рассказала о технических характеристиках PlayStation 5.