Конкуренты высмеяли подставку для монитора Apple за $1000

Конкуренты высмеяли подставку для монитора Apple за $100009.06.2019 20:19
Подставка стоимостью 1 000 долларов была представлена для монитора Apple Pro Display XDR в MacPro.
Такую подставку предлагают приобрести опционально. Тем временем конкуренты американской компании уже высмеяли дорогостоящую подставку.
В частности, рекламу создала компания MSI, в которой показали подставку от Apple и монитор MSI Prestige PS341WU с подставкой в комплекте, получивший ценник 1 299 долларов.
В этом мониторе экран Nano-IPS разрешением 5К.
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