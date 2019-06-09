Конкуренты высмеяли подставку для монитора Apple за $1000

Подставка стоимостью 1 000 долларов была представлена для монитора Apple Pro Display XDR в MacPro.

Такую подставку предлагают приобрести опционально. Тем временем конкуренты американской компании уже высмеяли дорогостоящую подставку.

В частности, рекламу создала компания MSI, в которой показали подставку от Apple и монитор MSI Prestige PS341WU с подставкой в комплекте, получивший ценник 1 299 долларов.

В этом мониторе экран Nano-IPS разрешением 5К.